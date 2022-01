Continuità. È questa la parola d'ordine per il Milan che contro il Venezia cercherà la terza vittoria consecutiva in campionato. L'obiettivo è dare seguito alla convincente prestazione contro la Roma per restare in scia all'Inter, distante un punto ma con una partita in meno. Per il Venezia, invece, sarà la prima partita del 2022 dopo che non è stata disputata la partita contro la Salernitana. I veneti, che hanno conquistato appena due punti nelle ultime sei partite, vanno a caccia di un successo che manca dal 21 novembre, contro il Bologna.