Pioli: "Leao mi ricorda Henry. Ibra è incavolato"

"Ibra incavolato, Leao ricorda Henry"

Spazio anche per i singoli. A partire da Ibrahimovic: "Zlatan è sempre incavolato, ce l'ha sempre con qualcuno per tirare fuori tutte le motivazioni possibili. Non può essere contento per il rigore sbagliato ma può esserlo per la determinazione e il contributo dato alla squadra. Domani quando sarà chiamato in causa metterà in campo queste doti". Carezze per Leao: "Si sta avvicinando al 100%, avrà bisogno ancora di minutaggio. Credo che debba continuare a lavorare con grande convizione e ambizione. A me ricorda tanto Henry ad inizio carriera, quando parte da sinistra. Deve lavorare sulla sua testa ed essere ambizioso: ha il talento per arrivare sul tetto del mondo, ma il talento da solo non basta". In diffida ci sono Theo Hernandez e Tonali ma non c'è da aspettarsi una gestione particolare: "Non ci sono partite più o meno importanti: tutte valgono tre punti e domani è importantissima. Il segreto di Tonali? Il talento e il lavoro che fa ogni giorno per migliorare".