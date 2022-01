Probabili formazioni di Bologna-Napoli

Mihajlovic con il ballottaggio per la fascia destra, con De Silvestri in vantaggio su Skov Olsen. Spalletti ritrova Mario Rui e Fabiàn Ruiz dal primo minuto e, in extremis, anche Piotr Zielinski. Osimhen torna tra i convocati, Petagna avanti su Mertens per il ruolo di centravanti

Un ballottaggio aperto in casa rossoblù, quello per la fascia destra: Lorenzo De Silvestri è in vantaggio su Skov Olsen e questa volta dovrebbe partire dal primo minuto. A sinistra ci sarà invece Hickey, con Soriano e Viola ad accompagnare Svanberg al centro del campo. Dominguez non è al meglio a causa di un problema alla spalla che, nelle prossime settimane, lo costringerà a sottoporsi a un intervento. In difesa spazio a Soumaoro, Binks e Theate davanti a Skorupski. In avanti ci sarà Sansone al fianco di Arnautovic .

La probabile formazione del Napoli

Tanti recuperi importanti per Luciano Spalletti, uno su tutti: Victor Osimhén torna tra i convocati, ma siederà inizialmente in panchina. A guidare l'attacco ci sarà Andrea Petagna, favorito su Dries Mertens. Ritorna a disposizione anche Piotr Zielinski dopo il Covid: il polacco ha finito l'isolamento alla vigilia della gara ed è partito per Bologna nella mattina di lunedì, non si è mai allenato con il resto della squadra ma dovrebbe ugualmente partire dal primo minuto (è in vantaggio su Elmas). Sugli esterni spazio a Politano e Lozano, ancora out Insigne. In mezzo al campo c'è il fondamentale rientro di Fabiàn Ruiz, che giocherà al posto di Demme vicino a Lobotka. In difesa confermati Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, a sinistra torna invece Mario Rui. In porta Meret al posto dell'infortunato Ospina.

NAPOLI (4-2-3-1) La probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Spalletti