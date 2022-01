L'obiettivo è chiaro: vincere contro il Bologna per ripartire dopo l'eliminazione in Coppa Italia e per continuare a mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in zona Champions. E per la gara di lunedì al Dall'Ara il Napoli potrebbe anche contare su due tra i suoi giocatori più importanti, Victor Osimhen, al rientro dopo il grave infortunio al volto riportato lo scorso novembre, e Piotr Zielinski, reduce dal Covid. A parlare delle condizioni dei due è stato Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Per conquistare punti e vincere le partite è necessario avere giocatori disponibili e in condizione. Nell'ultimo mese noi non li abbiamo avuti - ha spiegato l'allenatore azzurro -, per questo prevedo che il nostro cammino e il nostro rendimento siano destinati a crescere. Osimhen sta lavorando con noi, valuterò bene però mi sembra difficile che possa giocare dall'inizio perché ha fatto due o tre allenamenti. Ci sono quei giocatori che lasciano intravedere subito la forza e il coraggio. Osimhen è uno che solo a vederlo che va a pressare gli avversari, fa capire subito che il contatto con l'avversario non gli crea alcun fastidio, figuriamoci con il pallone. La sua esuberanza è superiore a qualsiasi tipo di paura. E ci sta che deformi i palloni con quella maschera lì. Zielinski in questi giorni si è allenato a casa, domani termina il periodo di isolamento e, se supererà gli esami per il Covid, potrebbe raggiungerci a Bologna. Quindi ci sono alcune situazioni che possono essere prese in considerazione in vista della partita".