Dubbi in difesa per Andreazzoli, che schiera Pinamonti come unica punta; Mourinho punta su Felix Afena-Gyan dal primo minuto. Le probabili formazioni Empoli-Roma (ore 18)

Empoli, Pinamonti unica punta

I dubbi principali per Andreazzoli riguardano la difesa, con Ismajli e Viti che vanno verso una maglia da titolare al centro (Tonelli e Romagnoli comunque in corsa per giocare dall’inizio), dove è indisponibile l’infortunato Luperto. A centrocampo spazio a Zurkowski, Ricci e Bandinelli, mentre Bajrami e Henderson agiranno alle spalle dell’unica punta Pinamonti. Inizio in panchina, ma possibile impiego a gara in corso, per Patrick Cutrone.