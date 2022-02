Probabili formazioni di Roma-Genoa

Mourinho conferma lo stesso undici che ha battuto l'Empoli: ancora out Pellegrini. Blessin pensa al 4-2-3-1 con l'esordio di Gudmundsson e Amiri. Le probabili formazioni di Roma-Genoa, calcio d'inizio ore 15

Caccia al tris per la Roma. Dopo le vittorie contro Cagliari ed Empoli, i giallorossi di José Mourinho inseguono il terzo successo consecutivo in campionato nel match contro il Genoa per consolidare il sesto posto e avvicinarsi alla zona Champions. Sarà una sfida al tabù per i liguri di Alexander Blessin, alla prima trasferta sulla panchina rossoblù, che all'Olimpico non vincono dal 1990 (0-1 con gol di Carlos Alberto Aguilera) e sono reduci da venti partite consecutive senza successi in Serie A.

La probabile formazione della Roma leggi anche Mourinho: "Pellegrini out, Zaniolo resta con noi" Squadra che vince non si cambia. Mourinho dovrebbe confermare lo stesso undici che ha battuto l'Empoli prima della sosta. Sarà 3-5-2 con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. A centrocampo ancora assente Pellegrini che dovrebbe tornare martedì, in Coppa Italia, contro l'Inter. Sergio Oliveira e Mkhitaryan affiancheranno Cristante, con Karsdorp e Maitland-Niles sulle corsie esterne. In avanti ci saranno Zaniolo e Abraham.

ROMA (3-5-2) la probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

La probabile formazione del Genoa leggi anche Costo rose in Serie A, la Juve doppia il Napoli Blessin pensa a diversi cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro l'Udinese. La prima novità riguarda il modulo: dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Sulla trequarti pronti all'esordio Gudmundsson e Amiri al fianco di Yeboah. I tre agiranno alle spalle di Destro, confermato al centro dell'attacco. In difesa non ci sarà lo squalificato Cambiaso: a sinistra giocherà Calafiori insieme a Hefti, Vanheusden e Bani. A centrocampo torna Melegoni.