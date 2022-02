Genoa, le scelte di Blessin

Stessi undici scesi in campo contro l'Udinese per Blessin, che porta in panchina i nuovi acquisti Gudmundsson, Amiri, Piccoli, Ostigard e Frendrup. In attacco sono confermati Destro, Ekuban e Yeboah. In difesa manca lo squalificato Cambiaso: a sinistra gioca ancora Vasquez insieme a Hefti, Vanheusden e Bani.