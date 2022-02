Tutto è pronto per la ripresa del campionato dopo il mercato invernale, sessione che ha permesso di ritoccare i prezzi investiti nella costruzione delle squadre. Quanto sono costate le rose della Serie A sommando le cifre per tutti i giocatori? Il club che domina in classifica ha quasi doppiato la seconda ed è costato più delle due milanesi "accorpate" (dati Transfermarkt)