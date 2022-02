Mourinho: "Pellegrini out, Zaniolo resta con noi"

Le prime due notizie arrivano subito in apertura di conferenza stampa: una di campo, l’altra in merito al futuro di Zaniolo. José Mourinho è chiaro in entrambi i casi: " Lorenzo Pellegrini non è convocato , non è ancora pronto per giocare. Se sarà pronto per l'Inter? Possibile , non voglio dire impossibile perché non lo è. Domani riposa perché ha lavorato tanto", le parole dell’allenatore della Roma alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa in programma sabato alle 15 all’Olimpico. Capitolo Zaniolo:"Le parole del direttore Pinto sono state chiare su Zaniolo: è stato onesto, non si può dire che un giocatore sarà al 100% in futuro. La risposta del direttore però è stata isolata dal suo discorso, ma è stata onesta. Io sono contento del nostro mercato, oggi siamo più forti rispetto allo scorso 31 dicembre . Abbiamo preso due giocatori che hanno fatto più minuti di quelli che sono usciti. Il mio obiettivo nel mercato è migliorare sempre la rosa, quindi i giocatori importanti devono rimanere con noi. Zaniolo almeno fino al 2024 è un nostro giocatore”.

"Vincere un trofeo ti cambia: è fondamentale"

leggi anche

Roma-Zaniolo, tutto in mano ai Friedkin. E Mou...

Roma che sabato affronterà il Genoa in campionato, mentre martedì sarà attesa dalla trasferta di San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter. "Sarà una partita difficile, i rossoblù hanno cambiato allenatore e tanti giocatori in questa finestra di mercato. È complicato capire in anticipo che avversario troveremo in campo. Noi però giochiamo davanti ai nostri tifosi, quindi è molto importante vincere ancora in casa. Rischio di pensare già all’Inter? No, per niente. Siamo concentrati solamente sul Genoa, la gara di domani è troppo importante per noi. Vogliamo prenderci tre punti in campionato, poi penseremo alla Coppa". Mourinho ha poi risposto così alla domanda se sia più importante tornare in Champions o vincere una Coppa: "È difficile da dire, noi proveremo a raggiungere entrambi questi obiettivi. Andare in Champions sarebbe importante economicamente e anche come prestigio, ma vincere una competizione è come un virus positivo. Cambia il tuo modo di essere e di pensare, di gestire le emozioni e definire i tuoi progetti. Vincere è una cosa fondamentale, sarebbe molto importante riuscirci. Ma ora pensiamo solo al Genoa".