L'Udinese ospita il Torino alla Dacia Arena. In campo per i bianconeri il nuovo acquisto Marì, panchina per Nuytinck. Soppy preferito a Molina. Nel Toro Praet e Brekalo a supporto di Sanabria. I tre nuovi arrivi Seck, Ricci e Pellegri in panchina. Occasione per Beto, ma l'attaccante non trova la porta