Probabili formazioni Milan-Sampdoria

I rossoneri di Pioli hanno l'occasione di balzare in testa alla classifica (va considerato che l'Inter ha una partita in meno) ma per farlo devono battere la Samp dell'ex Giampaolo. Calcio d'inizio alle 12.30, diretta su Sky Sport

Pioli deve fare a meno dello squalificato Theo Hernandez e pensa a Florenzi: l'ex Psg completerebbe la linea difensiva composta da Calabria, Tomori e Romagnoli, ma non si può escludere l'impiego di Kalulu (considerato ormai dall'allenatore del Milan un altro "titolare"). Tonali non si discute e al suo fianco Bennacer è favorito su Kessié. Alle spalle dell'uomo più caldo del momento (Giroud, doppietta nel derby e in Coppa Italia) Messias e Diaz vanno verso una maglia da titolare. Nessun dubbio sull'utilizzo di Leao dal 1'.

Samp, Sensi alle spalle di Quaglia-Caputo

Sfida da ex per Giampaolo, che non può ancora contare su Askildsen (fastidio zona posteriore ginocchio sinistro) e Maya Yoshida. Ekdal è recuperabile per la panchina, mentre Damsgaard prosegue gli allenamenti individuali e non sarà della partita, così come Giovinco. Il sorprendente 4-0 rifilato al Sassuolo lascia immaginare che ci sarà il solo cambio forzato dovuto all'infortunio di Gabbiadini. Al fianco di Caputo dunque ci sarà Quagliarella. Non si può escludere però l'impiego di Conti da terzino dal 1'. Incerto il portiere: Falcone ha dato buone risposte ma potrebbe rientrare Audero.