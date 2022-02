L'allenatore rossonero presenta in conferenza la prossima gara contro la Sampdoria: "Felici di quello che abbiamo fatto, il pessimismo a Milanello non è mai arrivato nemmeno dopo alcuni risultati negativi. Ma adesso conta solo la partita di domani". Soddisfazione per il rinnovo di Theo Hernandez: "Segnale importantissimo per tutto l'ambiente, dimostra che il club vuole tornare ai massimi livelli". Cautela per il rientro di Ibra: "Servirà un po' di tempo" 25^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi

Dalla vittoria in rimonta nel derby con l'Inter al netto successo nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio, periodo felicissimo per il Milan che non vuole interrompere la rincorsa alla vetta della classifica. Occasione importante per i rossoneri, che domenica alle 12:30 (diretta su Sky Sport Calcio) affronteranno a San Siro la Sampdoria dell'ex Giampaolo. Una partita da affrontare con lo spirito giusto, come ha sottolineato Stefano Pioli in conferenza stampa: "Anche dopo alcuni risultati negativi a gennaio il pessimismo non è mai entrato a Milanello - ha detto l'allenatore del Milan -, anzi abbiamo sempre lavorato con fiducia e continuità. Abbiamo lavorato ancora meglio, perché è facile essere uniti quando le cose vanno bene. Però è molto più gratificante esserlo quando i risultati non vengono. Adesso siamo felici di quello che abbiamo fatto, ma l'unica cosa che conta è la partita di domani e siamo molto concentrati su questo. Se senza coppe schiererò sempre la stessa formazione? La mia volontà è sempre schierare la formazione migliore e la formazione migliore può essere che sia diversa rispetto a quella di mercoledì, ma deciderò in base alle condizioni dei giocatori e a che tipo di avversari affrontiamo. Al di là dei risultati delle altre e della nostra partita di domani, la squadra è molto più consapevole e matura rispetto a uno o due anni fa. Ma è anche normale che sia così, si tratta di una squadra giovanissima che adesso ha fatto esperienze ed è cresciuta. I ragazzi sanno che da qui al termine della stagione ogni partita avrà un peso specifico importante, ma quello che conta adesso è solo la gara di domani".

"Il rinnovo di Theo segnale importantissimo per tutto l'ambiente" leggi anche Milan, Theo ha rinnovato fino al 2026: è ufficiale Chi non sarà della partita è Theo Hernandez, squalificato dopo l'espulsione rimediata nel derby. Per l'esterno francese in settimana è arrivato il rinnovo del contratto fino al 2026: "È un segnale importantissimo da parte di un club che ha una visione per il presente e per il futuro - ha commentato Pioli -, sia Theo che il Milan hanno voluto fortemente questo rinnovo ed è una cosa importante per tutto l'ambiente. Avere giocatori che sentono questo senso di appartenenza e un club che programma il presente e il futuro significa che il percorso che stiamo facendo è quello di una società che vuole tornare ai massimi livelli". E adesso potrebbe toccare a Leao: "Io vedo giocatori motivati in tutto e per tutto, siamo riusciti a creare un ambiente positivo e professionale e credo sia molto importante vedere i giocatori così felici". Ancora distanza, invece, con Kessié, in scadenza a fine stagione. Pioli però non ha dubbi sul centrocampista: "Lui è un titolare del Milan, così come lo sono anche Tonali, Bennacer, Krunic e altri giocatori. In Coppa Italia ha fatto una partita super contro Milinkovic-Savic, mentre con l'Inter ha fatto una gara di sacrificio come gli avevo chiesto. Io sono convinto delle qualità tecniche e morali di Franck, deve continuare così".

"Per Ibra serve tempo" vedi anche Dzeko a -1 da CR7: gli over-35 scatenati in Europa Contro la Sampdoria il peso dell'attacco sarà nuovamente sulle spalle di Olivier Giroud, autore di una doppietta sia nel derby che in Coppa Italia. Nulla da fare per Zlatan Ibrahimovic, sempre alle prese con il recupero dall'infortunio: "Giroud sta bene fisicamente e mentalmente, ma è fondamentale che la squadra continui a costruire un gioco offensivo. Ibra sta lavorando ancora a parte - ha chiarito Pioli -, c'è da aspettare un po': vedremo nei prossimi giorni".