Probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Mourinho ritrova Lorenzo Pellegrini dal primo minuto e va verso lo schieramento del 4-2-3-1, con Sergio Oliveira a centrocampo e Maitland-Niles in difesa; Dionisi, privo di Scamacca e Raspadori, pensa al cambio modulo e al tridente leggero. Le ultime sulle probabili scelte dei due allenatori Condividi

Alle 18:00 prenderà il via il penultimo match di questa domenica di Serie A. Al Mapei Stadium si affrontano Sassuolo e Roma. Entrambe le squadre sono reduci da due ko in Coppa Italia e da due risultati deludenti in campionato: i neroverdi di Dionisi dovranno riscattare il brutto 4-0 subito in casa della Samp, mentre la Roma arriva col dente avvelenato dopo il pareggio contro il Genoa. L'arbitro dell'incontro sarà Guida.

Dionisi verso il cambio modulo? leggi anche Su Sky tornano le Coppe sulle note di "Ciao Ciao" Con Scamacca e Raspadori indisponibili per squalifica, Dionisi pensa al cambio modulo. L'idea è quella di schierare un 4-3-3 con il tridente leggero composto da Berardi, Defrel e Traorè. Non è da escludere però la conferma del 4-2-3-1, che vedrebbe l'ingresso di Kyriakopoulos nei tre trequartisti, al posto di Matheus Henrique. Meno dubbi invece in difesa.



SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traorè. All.: Dionisi.

Mourinho torna al 4-2-3-1: c'è Pellegrini dal primo minuto leggi anche Mourinho: "Giocatori offesi dal mio sfogo? Bugie" Ritorna Lorenzo Pellegrini dal primo minuto. È questa la notizia più importante per ciò che riguarda le probabili scelte di Mourinho. Lo Special One dovrebbe tornare a impostare la sua squadra con il 4-2-3-1, con Sergio Oliveira e Cristante in mediana e con Mkhitaryan, Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Tammy Abraham.