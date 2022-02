Su Sky tornano le Coppe sulle note di "Ciao Ciao"

Il conto alla rovescia è iniziato: tra martedì 15 e giovedì 17 febbraio le big d'Europa tornano in campo. Per accompagnare il ritorno delle Coppe su Sky c'è "Ciao Ciao" il brano presentato a Sanremo da La Rappresentante di Lista

Manca davvero poco al ritorno di Champions League, Europa League e Conference League. Tra martedì 15 e giovedì 17 febbraio si torna in campo per la prima volta in questo 2022. E, per accompagnare gli abbonati Sky in questa (breve) attesa ci saranno le note dell'ultimo successo de La Rappresentante di Lista, il brano portato in gara all'ultimo Festival di Sanremo. "Ciao Ciao", prodotto da Woodworm/Numero Uno–Sony Music Italy, è il racconto sopra le righe della fine del mondo vista con gli occhi de LRDL.