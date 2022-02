Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Italiano ritrova Torreira e Bonaventura a centrocampo. In porta ci sarà Dragowski al posto di Terracciano, alle prese con una tonsillite. Davanti, tridente composto da Saponara, Piatek e Nico Gonzalez. Nell'Atalanta, è emergenza in attacco: Gasperini si affida a Malinovskyi e Boga. Calcio d'inizio alle ore 12:30: il match sarà in diretta su Sky, anche in 4K

La domenica di Serie A si apre con una sfida tra due delle squadre che propongono il miglior calcio in Italia: al Franchi di Firenze si affrontano la Fiorentina e l'Atalanta, che nei precedenti hanno sempre regalato gol e spettacolo. Si parte alle 12:30: il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite).

Tornano Bonaventura e Torreira: in porta c'è Dragowski leggi anche Morte Astori, rinvio a giudizio per tre medici La Fiorentina ha ritrovato l'entusiasmo: dopo il ko contro la Lazio dello scorso 5 febbraio, la squadra di Italiano si era rilanciata nel migliore dei modi proprio contro l'Atalanta in Coppa Italia. Oggi, la Viola torna ad affrontare la squadra di Gasperini con la speranza e la voglia di farle un nuovo sgambetto: Italiano recupera Torreira e Bonaventura a centrocampo. In attacco torna anche Saponara che prende il posto di Sottil (che partirà dalla panchina). In porta, c'è Dragowski: Terracciano è out a causa di una tonsillite.

FIORENTINA (4-3-3) probabile formazione: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Piatek, Saponara. All.: Italiano.

Atalanta con Palomino acciaccato e mezzo attacco indisponibile leggi anche Il 55% dell'Atalanta ceduta a Stephen Pagliuca La vittoria contro l'Olympiacos ha portato un po' di sereno nell'Atalanta, che sta vivendo un momento delicato. Tra l'eliminazione in Coppa Italia, la vittoria sfumata contro la Juventus domenica scorsa e gli infortuni, Gasperini ha vissuto periodi migliori. La Dea si prepara alla trasferta di Firenze con un attacco inventato: con Ilicic, Zapata, Miranchuk e Muriel (out per circa venti giorni a causa di un problema al flessore), Gasp schiera un reparto offensivo inedito, con Koopmeiners alle spalle di Malinovskyi e Boga.