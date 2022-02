Probabili formazioni di Empoli-Juventus

Dubbio in attacco per Andreazzoli con Henderson favorito su Cutrone. Allegri rispolvera Kean che farà coppia con Vlahovic. In difesa torna Bonucci dal 1'. Le probabili formazioni di Empoli-Juventus, calcio d'inizio ore 18

Dopo il pareggio contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus torna protagonista in campionato. I bianconeri scenderanno in campo alle ore 18.00 in casa dell'Empoli, ancora a caccia del primo successo nel 2022 e senza vittorie da nove incontri. La Juve, di contro, è reduce da dodici risultati utili consecutivi in campionato, ma ha pareggiato negli ultimi due match. La squadra di Allegri vuole vincere per dare un segnale nella lotta al quarto posto, obiettivo fissato dall'allenatore.

La probabile formazione dell'Empoli leggi anche Serie A, 27^ giornata: curiosità e statistiche Pochi dubbi per Andreazzoli. L'unico ballottaggio è in attacco tra Henderson e Cutrone. Favorito lo scozzese che è entrato a gara in corso negli ultimi due match. Con Henderson in campo l'Empoli giocherebbe con il 4-3-2-1: certi di una maglia Bajrami e Pinamonti. In difesa confermati Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi, mentre a centrocampo torna Bandinelli dal 1' con Asllani e Zurkowski.

EMPOLI (4-3-2-1) la probabile formazione: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Bandinelli, Asllani, Zurkowski; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All.: Andreazzoli

La probabile formazione della Juventus leggi anche Allegri: "Titolo a 85 punti, per noi impossibile" Tanti indisponibili per Allegri. Alla lista degli infortunati si sono aggiunti anche McKennie, Alex Sandro e Kaio Jorge. L'allenatore bianconero pensa al 4-4-2 con il ritorno dal 1' di Bonucci al centro della difesa. A centrocampo probabile turno di riposo per Locatelli, complice l'impegno ravvicinato in Coppa Italia contro la Fiorentina. Rabiot dovrebbe giocare largo a sinistra, mentre Zakaria e Arthur formeranno la coppia centrale. Chance dall'inizio per Kean che non gioca titolare dal 15 gennaio, contro l'Udinese. Al suo fianco ci sarà Vlahovic.