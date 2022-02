L'allenatore bianconero presenta il match con l'Empoli: "Giocano bene e sono spensierati, ma per noi è una tappa importante che non possiamo fallire". Sulle scelte di formazione: "Kean può giocare dall'inizio, mi spiace per McKennie e Kaio Jorge. Quota Champions? Non la dico, per lo scudetto servono 85 punti e noi non possiamo arrivarci"

Dopo il pareggio ottenuto in casa del Villarreal nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League , la Juventus torna a pensare al campionato. I bianconeri, nella 27^ giornata di Serie A, faranno visita all' Empoli , nell'anticipo delle ore 18 del sabato. Sfida importante per la corsa Champions per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha presentato così la partita nella classica conferenza stampa della vigilia.

Come va affrontata la partita di domani?

"Dobbiamo sapere una cosa: domani è una partita da vincere, all'andata abbiamo perso, a Empoli è complicato giocare. Ma per noi è una tappa importante, per dare seguito a quanto fatto finora. Serve una partita 'pesante'"

Non ci sarà McKennie, chi riposerà tra Rabiot e Locatelli?

"Oggi dopo l’allenamento valuterò le varie situazioni, a centrocampo e in difesa, Bonucci ha giocato un tempo in Spagna e non era in previsione. Dispiace per McKennie che è un giocatore con caratteristiche uniche. Sono tanto dispiaciuto per Kaio Jorge lo aspettiamo"

Possibile un po’ di riposo per Vlahovic? Giocherà Kean?

"Dybala potrebbe esserci per la Fiorentina, Alex Sandro non c'è domani, Chiellini è ancora out la prossima settimana. Potrebbe esserci spazio per Kean in avanti, e in quel caso riposa uno fra Morata e Vlahovic"

Teme una stagione da zero titoli?

"Lo vedremo alla fine, intanto siamo lì su tutti i fronti e non è poco. Per ora siamo dentro alla Coppa Italia, alla Champions e abbiamo l'obiettivo di essere fra le prime quattro. Vedremo cosa riusciamo a portare a casa"

Qual è secondo lei la quota per arrivare in Champions?

"Non la dico visto che siamo in lotta per il quarto posto. La quota scudetto invece secondo me è a 85 e noi a 85 punti secondo me non possiamo attivare"