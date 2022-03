Probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Pochi cambi nella Lazio rispetto al Napoli, ma c'è il rientro di Acerbi dal primo minuto a quasi due mesi di distanza dall'ultima volta. In attacco, Pedro prende il posto di Felipe Anderson. Per Mazzarri l'unico dubbio è su chi affiancherà Joao Pedro: Pereiro è in vantaggio su Pavoletti, ma occhio anche a Keita. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre. Il match sarà trasmesso questa sera in diretta su Sky

La Lazio , dopo lo stop interno contro il Napoli, è chiamata alla sfida in Sardegna contro il Cagliari , una delle squadre più in forma del campionato dall'inizio del nuovo anno. La squadra di Sarri cercherà la vittoria per rilanciare la sua corsa verso l'Europa , mentre i rossoblù di Mazzarri vorranno continuare a tenere il ritmo delle ultime settimane, per continuare ad allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione . Calcio d'inizio alle 20:45, con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K .

Cagliari, l'unico vero dubbio di Mazzarri è in attacco

Pochi dubbi di formazione per Walter Mazzarri, che dovrebbe ripresentare in blocco la squadra vittoriosa sul campo del Torino domenica scorsa. In difesa confermato il trio formato da Goldaniga, Lovato e Altare, mentre sugli esterni giocheranno Bellanova (reduce dal primo gol in Serie A) e Dalbert. L’unico vero ballottaggio è in attacco: il favorito per affiancare Joao Pedro è Pereiro, ma Pavoletti ha convinto Mazzarri nell’ultimo match e scalpita per partire dal 1’. Occhio però anche a Keita Balde: il senegalese ha ritrovato una buona condizione fisica ed è in corsa per una maglia da titolare. A centrocampo ci saranno Marin, Grassi e Deiola.