L'ultimo turno di campionato ha premiato nuovamente l'asse Faraoni-Simeone, decisivi nel Verona come altre coppie in Europa. Quali sono le migliori considerando i cinque maggiori tornei? Si fa riferimento ai 'duetti' con il maggior numero di reti confezionate insieme (assist e gol, non necessariamente partner d'attacco), intesa che premia altre cinque coppie dalla Serie A. Ecco la top 20 (dati Opta)