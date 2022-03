Probabili formazioni di Juventus-Spezia

Allegri pensa al cambio modulo e fa avanzare Cuadrado nel tridente insieme a Vlahovic e Morata. A centrocampo Locatelli, Arthur e Rabiot. Formazione quasi obbligata per Thiago Motta: l'unico dubbio è a centrocampo tra Gyasi e Bourabia. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni di Juventus e Spezia Condividi

La Juventus si prepara ad accogliere lo Spezia. La squadra di Allegri avrà l'imperativo di proseguire la striscia positiva di risultati per - quanto meno - consolidare il quarto posto. Gli uomini di Thiago Motta, invece, saranno chiamati a una grande prestazione per provare a uscire dallo 'Stadium' con punti pesantissimi in ottica salvezza. Calcio d'inizio alle 18.

Allegri col 4-3-3: Rugani con De Ligt, davanti Vlahovic leggi anche Allegri: "Dybala out, Vlahovic può riposare" Terzo cambio modulo in otto giorni per Allegri. Dopo il 4-4-2 di Empoli e il 3-5-2 di Firenze, oggi l'allenatore della Juve schiera il 4-3-3. Al centro della difesa, accanto a De Ligt ci sarà Rugani, mentre sulle fasce i terzini saranno Danilo e Pellegrini. Nei tre di centrocampo, la maglia da titolare se la prendono Rabiot, Arthur e Locatelli. Cuadrado invece avanza di qualche metro: il colombiano farà parte del tridente con Morata e Vlahovic: il bomber serbo, nonostante le parole di Allegri di ieri in conferenza, dovrebbe ancora partire dal primo minuto.

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All.: Allegri.

Spezia, dubbio Bourabia-Gyasi a centrocampo leggi anche Motta: "La Juve ora gioca per vincere lo scudetto" Formazione quasi obbligata per Thiago Motta, che deve rinunciare ad Amian e Kwior per squalifica e Jacopo Sala per infortunio. L'unico dubbio rimane a centrocampo, dove insieme a Simone Bastoni e Maggiore ci sarà uno tra Bourabia e Gyasi, con il primo leggermente in vantaggio. Spazio dal 1’ per Ferrer nel ruolo di terzino destro, conferma anche per Erlic e Nikolau centrali, mentre a sinistra ci sarà ancora Reca. Attacco a tre con Agudelo e Verde sugli esterni a supportare Rey Manaj al rientro dalla squalifica.