Motta: "La Juve ora gioca per vincere lo scudetto"

Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Roma, maturata solo negli ultimi istanti del match, per lo Spezia di Thiago Motta in programma c'è un'altra partita molto difficile. Domenica alle 18 ci sarà la sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium. Per Motta, la squadra di Allegri oggi non è più la stessa che all'andata vinse con qualche fatica (al Picco finì 2-3): "La Juventus è una squadra che ha iniziato il campionato con qualche difficoltà, ma che adesso sta lottando per provare a vincere il campionato . Noi affronteremo la partita come sempre come sempre: questa settimana ci siamo allenati bene e abbiamo ancora un giorno a disposizione per provare ad arrivare a Torino al massimo delle nostre possibilità e per fare la nostra partita e giocarcela per tutti i novanta minuti. Vedremo se il risultato ci premierà". L'allenatore dello Spezia, comunque, arriva alla sfida dell'Allianz contento dei suoi ragazzi: "Contro la Roma sono stato insoddisfatto del risultato, ma lo spirito dei miei ragazzi e il loro atteggiamento deve darci fiducia per affrontare le sfide che ci aspettano".

Le indicazioni su alcuni singoli: "Convocherò chi sarà al 100%"

In seguito, Thiago Motta si è soffermato sui singoli. A partire da Kiwior, che sarà assente per squalifica: "Non c'è nessun altro in rosa che può fare lo stesso lavoro che fa lui in campo, ma abbiamo ragazzi con caratteristiche diverse che possono fare bene così come ha fatto lui". Poi su Bourabia e Nzola: "Mehdi si sta allenando bene, con serietà: sarà disponibile. Mbala ha un piccolo fastidio muscolare che l'ha frenato anche oggi in allenamento. Vedremo come starà domani. In ogni caso, tutti i ragazzi che convocherò staranno al 100%". E infine, Thiago Motta ha parlato anche della condizione psicologica di Viktor Kovalenko, ucraino di Cherson, città attualmente sotto il controllo russo (qui tutte le ultime sulla guerra in Ucraina): "Dal punto di vista sportivo lo vedo molto bene, ma sta vivendo un momento complicato. Sappiamo che per lui non è un periodo facile e stiamo cercando di stargli il più vicino possibile".