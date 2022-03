Probabili formazioni di Napoli-Milan

Per il big match contro il Milan, Spalletti recupera Lobotka e lo lancia titolare al posto di Demme. Per il resto, stesso Napoli visto contro la Lazio. Pioli recupera Ibra ma davanti partirà Giroud: Kessié trequartista, a centrocampo Tonali e Bennacer. Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre

Questa sera luci accese al 'Maradona' per Napoli-Milan, il posticipo che chiuderà la 28^ giornata di Serie A. In palio, ci sono punti pesantissimi in chiave scudetto. Calcio d'inizio alle ore 20:45.