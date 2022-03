Probabili formazioni di Roma-Atalanta

Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena un match che regala sempre grandi emozioni. Roma e Atalanta scenderanno in campo per una partita in cui in palio ci sono punti pesanti per la lotta per le prossime coppe europee. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria nell'ultimo turno di campionato e ora andranno alla ricerca di una conferma importante. Calcio d'inizio alle 18.