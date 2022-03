Probabili formazioni di Udinese-Sampdoria

Alle ore 15.00 sarà sfida salvezza tra Udinese e Sampdoria . Alla Dacia Arena di Udine si affrontano due formazioni in lotta nella parte bassa della classifica. Da una parte i friulani, reduci dai pareggi contro Milan e Lazio, che hanno vinto una sola delle ultime sette partite. Dall'altra i blucerchiati che vogliono dimenticare il ko per 4-0 contro l'Atalanta, ma lontano da Marassi hanno perso gli ultimi quattro match.

Cioffi cambia due giocatori rispetto alla formazione che ha pareggiato contro il Milan. La prima novità è a centrocampo dove torna Roberto Pereyra dal primo minuto. L'argentino, rimasto fermo per due mesi dopo un intervento alla clavicola, non gioca titolare dal 28 novembre, giorno dell'infortunio contro il Genoa. Pereyra prenderà il posto di Makengo. A sinistra spazio a Udogie , a segno a San Siro: panchina per Zeegelaar. Confermati in attacco Deulofeu e Beto , terminali offensivi del 3-5-2 bianconero.

La probabile formazione della Sampdoria

La buona notizia per Giampaolo è il ritorno di Bereszynski e Candreva, assenti per squalifica contro l'Atalanta. Di contro l'allenatore dovrà fare a meno di Conti, rimasto a Genova a causa di una "terapia medica per la quale, in base alla nuova normativa anti-doping del CONI, è richiesto qualche giorno di sospensione dall’attività agonistica". Assenti anche lo squalificato Thorsby e gli infortunati Damsgaard, Gabbiadini, Askildsen e Supriaha. Giampaolo torna alla difesa a quattro con Yoshida in campo dal 1' al fianco di Colley. Senza Thorsby, spazio a Rincon a centrocampo. In attacco confermati Caputo e Quagliarella con Sensi alle spalle.