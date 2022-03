Probabili formazioni Fiorentina-Bologna

Nei viola torna titolare Bonaventura, ballottaggio a destra tra Odriozola e Venuti. Nei rossoblù rientrano dal 1' Soriano e Arnautovic, pienamente recuperato. Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna, in diretta dalle 12:30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Fiorentina di Italiano sfida il Bologna al “Franchi” con l’obiettivo di tornare a vincere dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare. La aiola ha bisogno di tre punti per rimanere aggrappata alla zona Europa; la squadra di Mihajlovic invece vuole ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi. All’andata finì 2-3 per i toscani in un match spettacolare. Calcio d’inizio alle 12:30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Fiorentina, torna Bonaventura. Spazio per Ikonè leggi anche Serie A, le partite e gli orari della 29^ giornata Qualche modifica di formazione per Vincenzo Italiano rispetto alla sfida contro il Verona. Dopo la squalifica, torna titolare Bonaventura al posto di Maleh; accanto a lui confermati Torreira e Castrovilli. Le altre due novità riguardano Odriozola e Nico Gonzalez: il primo ha recuperato dall’infortunio e dovrebbe partire dal 1’, ma è vivo il ballottaggio con Venuti. Nessun dubbio per gli altri tre di difesa, con Biraghi a sinistra e Milenkovic e Igor centrali. Torna titolare dopo tre partite anche Nico Gonzalez al posto di Saponara. In attacco giocherà ancora Piatek, con Ikonè a completare il tridente offensivo.

FIORENTINA (4-3-3) La probabile formazione: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikonè, Piatek, Nico Gonzalez. Allenatore: Italiano.

Bologna, Soriano e Arnautovic titolari leggi anche Mihajlovic: "Consigliai a Gigio di stare al Milan" Cambia modulo e interpreti invece Sinisa Mihajlovic rispetto alla sfida contro il Torino. I rossoblù tornano al 3-5-2 con in difesa Soumaoro, Medel e Bonifazi a sostituire lo squalificato Theate. Linea di centrocampo formata da De Silvestri e Hickey sulle fasce, Svanberg, Schouten e Soriano – al ritorno dal 1’ dopo la panchina dell’ultimo turno – in mezzo. In avanti spazio a Orsolini e Arnautovic, pienamente recuperato. Solo panchina per Musa Barrow.