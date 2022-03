"Siete troppo cattivi con lui, sia i francesi che gli italiani. Gli fate pagare tutto". Dopo l'errore in Champions League, Sinisa Mihajlovic ha voluto difendere Gigio Donnarumma, che aveva fatto esordire in Serie A ai tempi del Milan. Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina (calcio d’inizio alle 12:30, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), l'allenatore del Bologna ha commentato l'errore del portiere del Psg nel ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid: "Se era fallo quello di Benzema? Non lo so, sono situazioni che vanno interpretate dall'arbitro”. Mihajlovic è poi tornato sulla scelta di Gigio di andare a Parigi: "Anche io ci ho parlato, gli consigliai di restare. Ha scelto così anche se non ha fatto la scelta giusta. Se non ci fosse stato lui però l'Italia non avrebbe vinto l'Europeo, è stato protagonista".