Serie A, le partite e gli orari della 29^ giornata

Nella ventinovesima giornata di Serie A, la Juventus scende in campo sabato alle 18. Il Milan ospita l’Empoli nell’anticipo serale. Domenica trasferta a Verona per il Napoli, mentre alle 18 giocheranno Atalanta e Roma. Alle 20:45 toccherà all’Inter. Lunedì la Lazio chiude il programma

Torna in campo la Serie A per la ventinovesima giornata. Sabato 12 marzo alle 18 scenderanno in campo Sampdoria e Juventus. Al Milan l’anticipo serale: a San Siro arriverà l'Empoli. Domenica alle 15 il Napoli sarà in trasferta a Verona. Impegno esterno anche per la Roma contro l'Udinese alle 18. Alla stessa ora, l'Atalanta ospiterà il Genoa. Dopo la vittoria contro il Liverpool, l'Inter tornerà in campo contro il Torino domenica alle 20:45. Lunedì sera Lazio-Venezia chiuderà il programma.