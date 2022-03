Il Napoli affronta il Verona nella sfida in programma oggi alle 15 al Bentegodi. Gli azzurri dovranno rifarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, per farlo cercano subito i tre punti contro la squadra di Tudor reduce da quattro risultati utili consecutivi e con in mente il sogno Europa. Napoli attualmente al terzo posto con 57 punti, invece il Verona si trova al nono posto a quota 41.

Verona, tante assenze: in attacco Simeone dal 1'

Tudor: "Osimhen migliore in A? No, è Vlahovic"

Scelte obbligate per Tudor viste le tante assenze, con il croato che in conferenza ha parlato di settimana con diverse criticità proprio legate alle condizioni di alcuni componenti della rosa. L’allenatore schiera il 3-4-2-1: confermato Montipò in porta, con il trio difensivo formato da Casale, Gunter e Ceccherini. Infortunato Lazovic, a sinistra spazio per Depaoli, mentre a destra toccherà a Faraoni con Tameze e Ilic in mezzo. In attacco, Caprari e Lasagna daranno supporto a Simeone.