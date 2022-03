Tudor: "Osimhen migliore in A? No, è Vlahovic"

" Osimhen l'attaccante più forte della Serie A? No . Uno dei più forti, ma per me il più forte è Vlahovic ". Parla così in conferenza stampa Igor Tudor, allenatore del Verona che domani sfida al Bentegodi il Napoli. "Una sfida bella da giocare, contro una squadra forte e un allenatore tra quelli che più mi piacciono in assoluto . Penso che la squadra abbia percepito l'importanza di questa sfida, che può darci molto in vista del finale di stagione". Un match molto sentito anche dai tifosi gialloblù. " I ragazzi sono orgogliosi di giocare davanti a ventimila persone , perché questa presenza importante è frutto della stagione che stiamo facendo. È un attestato di stima a tutto il club, che è bellissimo abbia una connessione forte con la propria città e tifoseria", ha proseguito Tudor.

"Settimana un po' complicata, ma può capitare"

Quando si inizia e entrare nella fase conclusiva del campionato, Tudor non crede che sarà il Verona a decidere le sorti dello scudetto: "Non penso a quello, sono concentrato solo sulla nostra squadra”. La pensa in modo diverso Spalletti: "È giusto che lui lo dica. Io parlo per me stesso. Dovremo andare in campo e fare la gara". Verona che arriva alla partita con diverse assenze: "La settimana ha presentato qualche criticità, che possono capitare nell'arco di una stagione; ci sono varie situazioni ancora in corso di valutazione. Vedremo domani quanti effettivi avremo a disposizione, sicuramente convocheremo qualche ragazzo della Primavera, ma questo non ci impedirà di dare il 100%. Praszelik? Ha fatto gli ultimi due allenamenti col gruppo, viene da uno stop di un mese ma domani sarà in panchina e di questo siamo contenti. Frabotta? Può essere utile a gara in corso, ha circa mezz'ora nelle gambe. Vogliamo fare una bella prestazione”.