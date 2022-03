Con la gara dell'Olimpico si chiude la 29^ giornata del campionato di Serie A. La Lazio sfida il Venezia con l'intento di restare agganciata al treno Europa. Sarri schiera Patric in difesa e sceglie Zaccagni e non Pedro nell'undici titolare. Zanetti manda in campo Nsame con Okereke in attacco. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD