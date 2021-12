I migliori marcatori all-time di ogni squadra di A

Squadra per squadra, la top 10 dei migliori marcatori all-time di ogni club di A. Alcune "vecchie glorie" sono irraggiungibili, in altri casi i campioni di oggi puntano a un posto nella storia. Nel girone di ritorno, Immobile cercherà di scavalcare Piola in vetta alla classifica dei migliori marcatori laziali, Dybala punta Ronaldo, Vlahovic a un gol dall’ingresso nella top 10 viola. Insigne, Quagliarella, Berardi e Belotti vicini a quota 100 con i rispettivi club