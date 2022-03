Probabili formazioni Sampdoria-Juventus

Allegri dovrebbe concedere un turno di riposo a Dusan Vlahovic, in avanti spazio a Morata e Kean. Marco Giampaolo deve fare a meno dello squalificato Murru, a sinistra gioca Augello, in avanti confermati Quagliarella e Caputo. Le probabili di Sampdoria Juve (ore 18) SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

La Juventus fa visita alla Sampdoria nell’anticipo del Ferraris in programma oggi alle 18. La squadra di Massimiliano Allegri cerca punti per blindare il quarto posto e continuare la striscia di risultati utili. La Sampdoria, invece, è a caccia di una vittoria per allungare sul terzultimo posto, ora distante quattro punti. Bianconeri attualmente a quota 53 in classifica, i blucerchiati invece hanno collazionato 26 punti.

Sampdoria, Giampaolo si affida alla coppia Quagliarella-Caputo leggi anche Giampaolo: "Juve tornata forte grazie ad Allegri" Pochi dubbi di formazione per Marco Giampaolo. L’allenatore blucerchiato dovrebbe confermare il 4-3-1-2. Tra i pali confermato Falcone; in difesa, complice l’assenza per squalifica di Murru, toccherà ad Augello a sinistra, Bereszynski a destra, con Yoshida e Colley in mezzo. A centrocampo rientra il norvegese Thorsby, che affiancherà i due ex Rincon e Candreva. In avanti confermati Caputo e Quagliarella, con Sensi che agirà sulla trequarti.

SAMPDORIA (4-3-1-2) La probabile formazione: Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore:: Giampaolo.

Juve, Vlahovic in panchina: gioca Kean leggi anche Allegri: "Abbiamo bisogno di Dybala, spero di..." Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 4-4-2. Rispetto alla gara vinta all’Allianz Stadium contro lo Spezia, Dusan Vlahovic dovrebbe iniziare dalla panchina (anche in vista della sfida di Champions), con Moise Kean titolare al fianco di Alvaro Morata. Difesa confermata: davanti a Szczesny giocheranno Danilo e Pellegrini sugli esterni, con De Ligt e Rugani in mezzo. Arthur, convocato da Tite nel Brasile, e Locatelli giocheranno in mediana, con Rabiot e Cuadrado, favorito su Akè, sugli esterni.