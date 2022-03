Giampaolo: "Juve tornata forte grazie ad Allegri"

Alla vigilia della sfida casalinga contro la Juventus, Marco Giampaolo si è soffermato sull’importanza del match ma partendo da una dichiarazione nel post partita dopo la sconfitta contro l’Udinese: "Con la mia frase 'non ho capito dove sono' ho dato un po’ di materiale alla stampa e ai social network, però mi riferivo ai miei calciatori. Io sono tornato alla Sampdoria dopo esserci stato tre anni, conosco la realtà blucerchiata. Sapevo a cosa andavo incontro e so che bisogna giocare qualsiasi partita come fosse l’ultima, già a partire da quella contro la Juventus". Consapevole della forza della squadra bianconera, Giampaolo ha indicato una sola strada per riuscire a far punti: "Mi appello al collettivo. È una partita che non possiamo giocarci con le individualità, né fare una prestazione non all’altezza, perché il livello di attenzione in queste sfide deve essere massimo".