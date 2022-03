Probabili formazioni di Cagliari-Milan

Pioli recupera Tonali ma l'ex Brescia partirà dalla panchina: al suo posto c'è Kessié, che scala di qualche metro e lascia il ruolo di trequartista a Brahim Diaz. In attacco, Giroud favorito su Ibra. Nel Cagliari out Baselli (positivo al Covid-19): al suo posto Marin. In attacco, insieme a Joao Pedro fresco della prima convocazione con la nazionale di Mancini, Pavoletti è favorito su Pereiro. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre

La squadra rossoblù si schiera col classico 3-5-2 del suo allenatore. In difesa, confermato il trio composto da Altare , Lovato e Goldaniga. A centrocampo, i quinti saranno ancora Dalbert e Bellanova , mentre al centro ci sarà un cambio: al posto di Baselli (positivo al Covid-19), ci sarà Marin . Davanti, l'unico dubbio per Mazzarri è sul compagno di reparto di Joao Pedro (fresco di prima convocazione con la Nazionale di Mancini ) in attacco: al momento Pavoletti è in vantaggio su Pereiro.

Giroud favorito su Ibra, Diaz dal 1': la probabile del Milan

Pochi dubbi per Pioli. In difesa, rispetto al match contro l'Empoli, torna Theo Hernandez al posto di Florenzi: per il resto, confermati Kalulu, Tomori e Calabria. A centrocampo, Franck Kessié sarà costretto ad arretrare di qualche metro per prendere la posizione di Tonali, che nelle scorse ore ha avuto febbre e, nonostante sia recuperato, partirà dalla panchina. Al posto di Kessié, dunque, da numero dieci ci sarà il dieci rossonero: Brahim Diaz, che sarà accompagnato da Messias e Rafael Leao. In attacco, Giroud è in vantaggio su Ibra (le cui condizioni comunque migliorano, come ha confermato in conferenza ieri Stefano Pioli).