Il commissario tecnico ha chiamato una lista di 33 nomi per lo spareggio contro la Macedonia del Nord (giovedì 24 marzo, ore 20.45 allo stadio Barbera di Palermo) e, in caso di vittoria, la finale contro una tra Portogallo e Turchia. Prima chiamata ufficiale per Joao Pedro e Luiz Felipe dopo quella nello stage di gennaio. Out Balotelli. C'è anche Locatelli, nonostante il Covid.

