Probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Dopo la delusione per l'eliminazione in Champions League, la Juventus torna in campo in campionato e affronta la Salernitana, ultima in classifica con 16 punti. La squadra di Allegri ha un'occasione importante per ridurre il gap con l'Inter (bloccata ieri in casa dalla Fiorentina, 1-1) e affrontare lo scontro diretto tra due settimane a -1 (seppur con una gara in più). "Ma la Salernitana è un osso duro", ha detto l'allenatore della Juve in conferenza stampa, chiedendo ai suoi giocatori la massima attenzione e concentrazione. Calcio d'inizio all'Allianz Stadium alle ore 15.