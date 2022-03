L’allenatore è sbottato alle critiche della squadra (rappresenta nell’occasione da Dybala e Cuadrado) sull’orario dell'allenamento e del ritiro pre partita. Ha attaccato il comportamento dei giocatori e ha chiesto di essere consapevoli del momento che la Juventus sta vivendo. Nel video la ricostruzione di Giovanni Guardalà Condividi

È uno dei tanti episodi che possono capitare nello spogliatoio di una squadra di calcio, ma fa rumore per il momento e il contesto in cui è successo. A pochi giorni dall’eliminazione in Champions League, c'è stato un duro confronto tra Max Allegri e i giocatori della Juventus. La squadra, rappresentato da Dybala e Cuadrado (e non dai convalescenti Chiellini e Bonucci, che non faranno parte del gruppo per la prossima partita) ha mosso delle critiche all'allenatore sull'orario dell'allenamento della vigilia del match contro la Salernitana e sull'orario del ritiro prepartita, chiedendo più ore libere. A quel punto Allegri è sbottato.

La sfuriata di Allegri approfondimento Juve, l'eliminazione costa 18 milioni. E Dybala... A tre giorni dallo 0-3 col Villarreal costato la Champions e a poche ore dalla sosta per le nazionali, l’allenatore ha voluto parlare a tutto il gruppo usando toni forti. Ha chiesto ai suoi giocatori più responsabilità, sacrificio e una maggiore presa di coscienza, soprattutto alla luce del momento delicato che sta vivendo la Juventus. Tanto più che, chi non sarà convocato con le nazionali, avrà tutto il tempo per riposarsi e svuotare la testa dopo un periodo che ha sicuramente chiesto tante forze, fisiche e mentali.

Quel precedente tra Sarri e Cristiano Ronaldo Durante la stagione 2019/2020 Cristiano Ronaldo si lamentò con Sarri degli allenamenti fissati al pomeriggio invece che al mattino, ma l'allenatore toscano lo bruciò con una battuta: “Mi sono alzato presto per vent’anni per andare in banca, l’allenamento resta al pomeriggio…”. Quel confronto non impedì comunque alla Juventus di raggiungere gli obiettivi in campionato: a fine stagione, la Juve vinse il suo ultimo scudetto.