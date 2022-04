Probabili formazioni di Empoli-Napoli

Andreazzoli punta su Di Francesco e Pinamonti, torna Zurkowski dalla squalifica. Spalletti ritrova Ospina, ma perde Lobotka e Zanoli. In attacco spazio a Lozano con Insigne e Osimhen, solo panchina per Mertens

Uno dei due match di oggi alle ore 15.00 sarà quello tra Empoli e Napoli , con entrambe le squadre che non vivono un buon momento. La squadra di Spalletti, reduce da un solo punto nelle ultime due contro Roma e Fiorentina, cerca tre punti per rimanere attaccato a Milan e Inter. L'Empoli invece vuole ritrovare una vittoria che manca proprio dal match d'andata contro il Napoli , 0-1 a dicembre al "Maradona". Cinque mesi fa la decise Cutrone.

Andreazzoli cambia quattro giocatori rispetto alla sconfitta di Udine. Tornano titolari Zurkowski , al rientro dalla squalifica, e Di Francesco , che ha smaltito un problema fisico. In difesa ci sarà Stojanovic a destra, mentre accanto a Luperto tornerà Romagnoli , con Parisi a sinistra al posto di Cacace. Con Zurkowski in mediana confermati Asllani e Bandinelli , mentre a supporto di Pinamonti giocheranno Di Francesco e Bajrami .

Napoli, torna Ospina. Panchina per Mertens

Spalletti: "Scudetto? Abbiamo dovere di crederci"

Spalletti ritrova Ospina, che prenderà regolarmente posto tra i pali a discapito di Meret. Problema per Zanoli, dunque spazio a Malcuit nel ruolo di terzino destro, con Rrahmani e Juan Jesus (a sostituire lo squalificato Koulibaly) in mezzo e Mario Rui confermato a sinistra. A centrocampo spazio ad Anguissa, Demme e Fabian Ruiz, infortunato Lobotka. Il tridente d'attacco sarà invece composto da Lozano e Insigne a supporto di Osimhen. Solo panchina per Mertens.