L'allenatore presenta in conferenza stampa la sfida del Castellani: "Abbiamo la possibilità quindi anche il dovere di credere nello scudetto. Noi in emergenza? Bisogna saper trovare le soluzioni a quello che accade. Se uno la sente addosso la situazione, la fame dell'Empoli, la responsabilità dei tifosi che sono innamorati del Napoli, allora sente di voler essere d'aiuto. Il mio futuro? Non è il momento"

Ritorno da ex a Empoli per Luciano Spalletti. Domenica alle 15 al Castellani, dove ha giocato dal 1991 al 1993 e allenato la prima squadra dal 1995 al 1998, l'allenatore del Napoli va alla ricerca di punti pesanti in chiave scudetto. Alle spalle c'è il pareggio casalingo contro la Roma. Di fronte la squadra di Andreazzoli, che sta vivendo la sua peggiore striscia senza successi in Serie A (16 partite) e non ha ancora vinto nel girone di ritorno. Il Napoli in trasferta vanta invece il miglior rendimento del campionato in corso alla pari con il Milan con 37 punti in 16 gare. In conferenza stampa Spalletti ha presentato la partita, soffermandosi anche sugli assenti: da Koulibaly a Lobotka, fino a Di Lorenzo.