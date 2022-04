Probabili formazioni di Verona-Sampdoria

Il sabato sera di Serie A è allo stadio Bentegodi: Tudor pronto a confermare l'11 che ha vinto nell'ultimo turno sul campo dell'Atalanta, Giampaolo pensa al passaggio al 4-4-2 con Sabiri e Caputo in attacco. Fischio d'inizio alle 20:45

Il sabato di Serie A si chiude allo stadio Bentegodi di Verona, dove l'Hellas di Igor Tudor attende la Sampdoria di Marco Giampaolo. Fischio d'inizio alle 20:45 con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW. Il Verona arriva alla partita in nona posizione con 48 punti e forte della vittoria sul campo dell'Atalanta mentre la Samp è a +7 sulla zona retrocessione ma ha perso le ultime tre partite di campionato. Curiosità: nelle ultime 12 partite tra le due squadra si registra una sola vittoria del Verona, il 2-0 del 5 ottobre 2019. La Samp, che non pareggia da 14 partite, ha perso 20 incontri nella Serie A 2021/22.

La probabile formazione del Verona approfondimento Serie A, numeri e curiosità della 34^ giornata Tudor ha tanta possibilità di scelta, dovendo fare a meno solo degli infortunati Pandur e Dawidowicz. Si va verso la conferma del 3-4-2-1 visto a Bergamo lunedì scorso. In attacco Simeone dovrebbe essere supportato dal duo Barak-Caprari mentre in mezzo al campo Tameze e Ilic sono in vantaggio per giocare al centro con Faraoni e Lazovic sulle fasce. Difesa con Gunter favorito per affiancare Ceccherini e Casale, anche se Sutalo confida in una chance.

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor

La probabile formazione della Sampdoria Giampaolo dovrà fare a meno di Giovinco, Conti e Gabbiadini, infortunati. L'allenatore della Sampdoria potrebbe cambiare modulo, passando dal 4-3-1-2 al 4-4-2. In difesa i favoriti sono Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. Augello potrebbe invece giocare come esterno di centrocampo a sinistra con Candreva dall'altra parte. Comando delle operazioni affidato a Sensi e Thorsby. In attacco dovrebbe essere Sabiri ad affiancare Caputo.