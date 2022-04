Dopo la sconfitta di Marassi contro la Salernitana, la Sampdoria va a Verona con l'intento di conquistare punti per allontanare la zona pericolosa della classifica. Tudor conferma Simeone punta centrale con Caprari e Barak alle spalle. Giampaolo manda in campo la coppia Caputo-Sabiri. In campo Vieira dal 1'. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD