A San Siro l'Inter ospita la Roma dell'ex Mourinho. Inzaghi conferma Perisic sulla sinistra e sceglie Dumfries sull'altro lato, con Dimarco in difesa e in avanti la coppia Lautaro-Dzeko. Lo Special One schiera El Shaarawy in tandem con Abraham. Dal 1' anche Mkhitaryan e Pellegrini