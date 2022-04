Riscatto. È questa la parola d'ordine per il Cagliari che sfiderà il Verona nel primo match della 35^ giornata di Serie A. La formazione sarda, quartultima con soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione, è reduce da sei sconfitte nelle ultime sette partite disputate . Un momento nero, tanto che la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro prima del match contro il Verona. I veneti, invece, hanno perso solo una delle ultime cinque partite. Una fase della stagione senza preoccupazioni per la squadra di Tudor, attualmente nona in classifica con 49 punti.

La probabile formazione del Cagliari

6 ko nelle ultime 7: il Cagliari va in ritiro

Tutti a disposizione per Mazzarri che ritrova anche Lovato, assente contro il Genoa per squalifica. Il difensore riprenderà il suo posto al centro della retroguardia sarda al posto di Ceppitelli. Nel reparto, però, è prevista un'altra novità: dentro Goldaniga, fuori Carboni. Per il resto l'allenatore confermerà la stessa squadra vista a Marassi con l'attacco affidato a Joao Pedro e Keita. Quest'ultimo non segna in campionato da novembre 2021, contro il Sassuolo.