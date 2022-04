Quanto vale vincere lo scudetto? Tutti i premi

1/21 ©LaPresse

I PREMI GARANTITI DA LEGA CALCIO E UEFA



Si tratta di quote destinate dalla 1^ alla 20^ posizione, dove solo le prime sette ricevono premi dalla Uefa grazie alla qualificazione nelle coppe europee. In questo caso si aggiungono i diritti TV, i bonus per vittorie/pareggi oltre agli eventuali passaggi dei turni. Per quanto riguarda le tre retrocesse entra in gioco il paracadute finanziario, distribuito a seconda delle ultime stagioni d'appartenenza in Serie A (anche non consecutive).



Ecco tutti i premi per ogni posizione finale in campionato

QUANTO VALE RETROCEDERE IN B: IL PARACADUTE