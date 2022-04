La decisione del club dopo le sei sconfitte nelle ultime sette partite: squadra in ritiro per preparare al meglio le quattro gare che separano dalla fine del campionato, decisive in chiave salvezza. Sabato alle 15 in Sardegna arriva il Verona

Il Cagliari va in ritiro per concentrarsi al meglio in vista delle ultime quattro partite di campionato, con una salvezza in palio. Obiettivo, ritrovare lo smalto visto nella prima parte del girone di ritorno, smarrito nelle ultime sette partite in cui Joao Pedro e compagni hanno totalizzato una vittoria e sei sconfitte . " Abbiamo quattro partite durante le quali ci dobbiamo meritare di salvarci " ha ribadito il presidente Tommaso Giulini, ospite mercoledì del centro sportivo di Monte Claro per un evento che ha avuto come protagonisti i piccoli giocatori ucraini.

Si parte dal Verona: il calendario salvezza del Cagliari

approfondimento

La classifica del ritorno: Salernitana 14^ e salva

"Abbiamo recuperato tutti i giocatori e quindi non ci saranno alibi - il concetto ribadito da Giulini - saranno le loro prestazioni che ci salveranno o ci manderanno in serie B". Il primo ostacolo è il Verona, atteso sabato alle 15 a Cagliari per la 35esima giornata di campionato: "Se non vinciamo sabato la strada rischia di essere in salita" ha spiegato il presidente, guardando al calendario che proporrà poi due potenziali scontri diretti per la salvezza a Salerno e Venezia e la sfida casalinga contro l'Inter. Quattro partite decisive per la stagione, rush finale che il Cagliari - oggi quartultimo a 28 punti, +3 sulla zona retrocessione ma con Salernitana e Venezia che hanno giocato una partita in meno - inizierà a preparare in ritiro.