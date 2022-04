Probabili formazioni di Spezia-Lazio

Thiago Motta ritrova Bastoni, Maggiore e Reca, ma deve rinunciare allo squalificato Erlic. Tra i biancocelesti ancora out Pedro, torna titolare Marusic, mentre in attacco spazio ancora a Zaccagni. Calcio d'inizio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e su Sky Sport 251

Il sabato sera di Serie A si chiuderà con la sfida tra Spezia e Lazio, entrambe alla ricerca di punti per motivi differenti. La squadra di Thiago Motta, reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre, vuole tornare a vincere per mettere un punto sul discorso salvezza e terminare il campionato nel migliore dei modi. Contro però ci sarà la Lazio, in piena lotta in zona Europa: i biancocelesti vogliono tenere dietro Fiorentina e Atalanta, ma sperano anche nel sorpasso alla Roma, attualmente al quinto posto. Calcio d'inizio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e su Sky Sport 251.

Spezia, squalificato Erlic, torna Maggiore leggi anche Chi gioca e chi no, news dai campi e fantaconsigli Qualche dubbio di formazione per Thiago Motta, che sembra però orientato verso un 4-3-3. Mancherà Erlic per squalifica, al suo posto in difesa giocheranno Hristov e Nikolaou in mezzo, con Amian a destra e Reca - assente contro il Torino - a sinistra. A centrocampo tornano titolari anche Maggiore e Bastoni, con Kiwior confermato come vertice basso. In attacco, a supporto di Rey Manaj, ci saranno Gyasi e Verde, con quest'ultimo favorito su Agudelo e Kovalenko (con l'ucraino si passerebbe al 4-2-3-1).

SPEZIA (4-3-3) Probabile formazione: Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

Nella Lazio torna Marusic dal 1', ancora out Pedro leggi anche La classifica del ritorno: Salernitana 14^ e salva Sarri si affiderà agli stessi undici della sfida contro il Milan, ma con Marusic nel ruolo di terzino sinistro a sostituire Radu. In difesa, a destra ci sarà ancora Lazzari, mentre al centro con Acerbi giocherà Patric, in vantaggio nel ballottaggio con Luiz Felipe. L'altro dubbio riguarda il centrocampo, dove Leiva si gioca il posto con Cataldi, ma il brasiliano sembra favorito. A completare la linea mediana ci saranno sempre Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco ancora out Pedro, dunque spazio per Felipe Anderson e Zaccagni a supporto di Ciro Immobile.