Il quartultimo turno di campionato si apre al Maradona e si chiude lunedì sera alla Gewiss Arena di Bergamo. Tra indisponibili, squalificati e le news dai nostri inviati vediamo di capire in che condizione potranno scendere in campo le venti squadre di A. E per chi si sta giocando la volata finale al fantacalcio c'è un consiglio di giornata per ogni squadra