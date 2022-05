Tudor ha pronto il suo 3-4-2-1 . Montipò tra i pali. In difesa Ceccherini , Günter e Casale . A centrocampo ci sono due cambi in vista rispetto all'ultima uscita a Cagliari di una settimana fa: al posto di Depaoli torna Lazovic , e al posto di Hongla c'è Tameze . Accanto all'ex Atalanta è pronto Ilic , mentre sull'altra fascia correrà il solito Faraoni . Dietro a Simeone , agiranno Caprari e Barak .

Saelemaekers e Krunic al posto di Messias e Brahim

Tranne Simon Kjaer, Stefano Pioli ha tutto il gruppo al completo per la sfida del Bentegodi. Rispetto al match contro la Fiorentina, l'allenatore rossonero pensa a due cambi, entrambi sulla linea della trequarti: al posto di Junior Messias, Saelemaekers è favorito per partire dal primo minuto, così come Krunic al posto di Brahim Diaz. Tutti confermati gli altri: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali-Kessié a centrocampo, Leao a scorrazzare sulla fascia sinistra della trequarti e Giroud davanti.