statistiche

Rafael Leao è il quarto giocatore per dribbling riusciti (93) nei maggiori cinque campionati europei in corso, dopo Allan SaintMaximin, Adama Traoré e Kylian Mbappé (ma tra questi è il più giovane): l’attaccante del Milan non trova il gol in trasferta in campionato da ottobre contro il Bologna, visto che gli ultimi sei gol segnati in Serie A sono arrivati in casa