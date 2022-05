L'allenatore del Verona presenta il match contro i rossoneri in programma domenica alle 20:45: "Abbiamo vissuto questa settimana con serenità, come le altre. I complimenti di Lippi? Rientrano tra i più belli ricevuti negli ultimi anni, ho una stima enorme per lui"

"Quando tutti ti guardano vuoi sempre fare bella figura". Apre così il suo intervento Igor Tudor, che alla vigilia di Verona-Milan parla del match contro la squadra di Pioli: "Abbiamo vissuto una settimana come le altre. Per loro sarà una gara molto importante e di conseguenza lo sarà anche per noi". L'allenatore dei gialloblù passa ad analizzare la rosa del Milan: "Andando a guardare il loro organico sono al terzo o quarto posto, questo significa che tanto il club quanto l'allenatore hanno fatto un lavoro straordinario. Sono due anni che si trovano in quelle posizioni, faccio i compliementi a tutti. Hanno grande corsa, grande fisicità e dovremo essere al massimo anche sotto quel punto di vista". Tudor poi parla della "fatal Verona": "Non si poteva scappare - commenta sorridendo. Per noi cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Vogliamo vincere, c'è una partita da giocare nella quale ci saranno più tensioni rispetto al solito".